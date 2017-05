Pub

O baixista Kevin Garcia, membro fundador da banda norte-americana Grandaddy, morreu na terça-feira em Modesto, na Califórnia, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC), anunciou hoje a banda.

A notícia da sua morte foi dada através de uma publicação na página de Facebook da banda, que remete ainda para uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família de Garcia a pagar pelos cuidados médicos.

"Estamos completamente devastados", lê-se na publicação da banda, que tinha regresso marcado a Portugal no âmbito do Primavera Sound no Porto e que remete mais informações para os próximos dias.

O grupo revelou que, apesar do AVC, conseguiu despedir-se do músico, que veio a morrer "rodeado pelos seus amigos mais próximos e família".

Kevin Garcia nasceu em São José, na Califórnia, no dia 22 de junho de 1975 e começou a tocar com os Grandaddy quando tinha 15 anos, acrescenta a banda.

Formada em 1992, a banda norte-americana foi criada pelo vocalista e guitarrista Jason Lytle, pelo baixista Kevin Garcia e pelo baterista Aaron Burtch, que lançaram o primeiro álbum, "Under The Western Freeway", em 1997.

A banda celebrizou-se com o disco seguinte, "The Sophtware Slump", que fez com que "de repente eles soassem a algo com uma perspetiva particular, uma substância", escreveu a publicação digital Pitchfork já em 2011.