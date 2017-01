Pub

Dez anos depois do grupo se ter separado, Audioslave voltam ao palco na noite em que o presidente norte-americano tomou posse.

Aconteceu na mesma noite em que Donald e Melania Trump dançaram ao som de My Way na gala oficial da tomada de posse e foi organizado pelos Prophets of Rage, que lhe chamaram "Anti-Inaugural Ball". No evento, além dos anfitriões, o palco recebeu um grupo muito especial: o vocalista e guitarrista Chris Cornell (dos Soundgarden) voltou a juntar ao guitarrista Tom Morello, ao baixista Tim Commerford e ao baterista Brad Wilk (todos dos Rage Against the Machine).

Esta foi a reunião dos Audioslave 10 anos após o fim oficial do grupo (em fevereiro de 2007) e quase 12 anos após a última atuação juntos em palco (em novembro de 2005).

Neste evento de protesto contra o novo presidente norte-americano, no Teragram Ballroom, em Los Angeles, os Audioslave interpretaram Cochise, Like a Stone e Show Me How to Live, três temas do seu primeiro disco:

Apesar de afirmar à imprensa que "a porta nunca está fechada", Tom Morello, considerou que as hipóteses de o grupo voltar à estrada são reduzidas. Para Morello este foi um concerto de resistência: "Resistência ao racismo. Resistência ao sexismo. Resistência à homofobia. Resistência ao bullying". Resistência à destruição ambiental. Resistência ao fascismo. Resistência a Donald Trump."

Os Audioslave apareceram em 2001, em Los Angeles, e lançaram três álbuns, estiveram três vezes nomeados para os Grammy e foram a primeira banda americana de rock a realizar um concerto ao ar livre em Cuba.