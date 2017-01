Virgílio Castelo é um dos portugueses no elenco do filme

Pub

Com portugueses no elenco, Stefan Zweig - Adeus Europa é o filme alemão que esta noite encerra a KINO. A estreia, a 23 de fevereiro, assinala os 75 anos da morte do escritor austríaco.

"Pela primeira vez, pensei profundamente no que deve ser viver em exílio." Numa altura em que a Europa se debate com a grave situação dos refugiados, Maria Schrader, realizadora e atriz alemã, fala ao DN da impressão deixada pela pesquisa que fez para Stefan Zweig - Adeus Europa. Sem ser possível prever a sua atualidade, quando começou a rodagem em 2012, este filme centrado nos últimos anos da vida do escritor austríaco, mostra-o como figura paradigmática do tema: "o exílio dele tem um especial sentido dramático. Zweig amava a vida, era curioso, entusiasta, encantador, e tinha uma enorme sensibilidade, por isso foi um escritor maravilhoso. Mas todas essas qualidades voltaram-se contra ele no momento em que a guerra começou. Não conseguiu encontrar uma distância entre a crueldade do que se estava a passar na Europa e o outro lado do mundo, onde se encontrava em segurança. Não conseguia fechar os olhos sem ser assombrado pela imaginação, e esta empatia com a dor dos outros é uma tremenda qualidade humana."

Stefan Zweig - Adeus Europa encerra hoje a KINO, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com a presença da realizadora, do coargumentista, Jan Schomburg, e ainda do Ex-Presidente da República Jorge Sampaio. É um delicado olhar cinematográfico sobre um homem atormentado pelo lar espiritual que deixou para trás. A origem judaica não lhe permitia ser um escritor livre nas malhas do regime de Hitler, por isso foi logo em 1934 que começou a sua fuga, primeiro para Inglaterra, depois para os EUA e, por fim, Brasil.

Josef Hader, comediante famosíssimo na Áustria, dá-nos aqui o rosto do mais sensível e melancólico dos homens, calcado por esses anos de uma progressiva despedida da Europa. Maria Schrader e Jon Schomburg encontraram nele a justeza de perfil: "Queríamos um ator que transmitisse as especificidades da personagem histórica, alguém que falasse a mesma língua, que tivesse a idade certa... No entanto, Hader nunca tinha tido um papel destes! Geralmente, nos filmes em que entra é coargumentista, ou seja, molda a sua personagem. Mas, como o próprio diz, não é um ator de técnica, antes um autodidata."

Bons sentimentos é também o que Maria Schrader recorda de trabalhar com atores portugueses, que no filme fazem as vezes dos brasileiros (sem negligenciar o sotaque, naturalmente). Entre outros, temos nomes como Virgílio Castelo, Nicolau Breyner, João Lagarto, João Didelet, Maria Vieira ou João Cabral. "Estou tão orgulhosa de ter trabalhado com todos eles... Isto aconteceu através da recomendação de uma amiga que produziu O Comboio Noturno para Lisboa, com a Ana Costa, da Cinemate. Uma vez que não tínhamos maneira de ir filmar mesmo ao Brasil, ela falou-me nesta possibilidade de recorrer a atores de língua portuguesa", revela. Por fim, saúda Nicolau Breyner, em particular, recortando uma memória crepuscular desta que terá sido uma das últimas presenças do ator no grande ecrã: "É muito comovente pensar nele agora. Foi aquela pessoa que me disse espontaneamente, "Sabe, gostava muito de fazer parte do projeto", e eu só tinha um papel demasiado pequeno para este ator tão famoso... Fiquei um pouco embaraçada ao dizer-lho, mas ele respondeu, "Não quero saber, adoro a ideia!" E assim foi. Depois, passámos muitas tardes juntos."