Gulbenkian recebe nome maior do qawwali, música milenar do Sul asiático

O tema começa em ritmo lento, arrastado, com o harmónio e uma voz a apresentar o tema, como que a preparar os ouvintes para o que aí vem. E quando o espectador dá por si foi arrastado num turbilhão místico-musical, mesmo que não compreenda uma palavra de urdu, panjabi ou persa, no qual a voz principal ora canta ou declama (e repete) versos de amor e de pertença ao divino ora improvisa vocalizações, acompanhado pelos citados harmónios, coros, palmas e percussões (as tablas). Se assim se pode descrever uma canção qawwali (música devocional sufista), que tem uma duração variável, mas nunca menor de 10 minutos e chega a ultrapassar a hora, o que dizer da experiência de quem vive um concerto? Viagem, transe ou voo são algumas das palavras que mais se usam para classificar uma atuação típica da música fundada na corrente mística do islão. Desta tradição milenar asiática, Asif Ali Khan & Party é um dos nomes mais conceituados da atualidade e vem hoje à Gulbenkian comprová-lo.

Não é uma estreia em Portugal: em 2013, Asif foi responsável por um dos momentos altos do Festival Músicas do Mundo: levou milhares a dançar e cantar no castelo de Sines. Também conhecido no Paquistão como Asif Ali Santoo Khan, o cantor lidera o grupo constituído por familiares. Aliás, a música faz parte da família há mais de três séculos. Asif é o filho mais novo de Manzoor Hussain, que por sua vez descende de Santoo Khan, que fundara o outrora muito popular Santoo Khan Qawwal. "Não imagino um dia da nossa vida sem o qawwali. O qawwali está no nosso sangue", disse ao Telegraph em 2012. Nascido em 1973, Asif cedo integrou a formação, e também muito cedo as qualidades vocais e a capacidade de improviso chamaram a atenção. De tal forma que em meados dos anos 90 Asif vai estudar com Nusrat Fateh Ali Khan, o homem que é considerado, de forma consensual, o maior expoente (e renovador) da música qawwali. E reza a lenda que Nusrat considerou Asif o seu melhor aluno. Daí que hoje o cantor de Lahore seja também conhecido como o príncipe do qawwali, em herança do imperador, falecido há 20 anos. Tal como Nusrat Fateh Ali Khan derrubou fronteiras e colaborou com músicos ocidentais como Peter Gabriel ou Eddie Vedder, Asif Ali Khan tem no currículo um tema com Bruce Springsteen (Worlds Apart) ou um concerto com a cantora Sanchita Farruque (o qawwali é uma tradição masculina). Também por isso, Asif e todos os que seguem o sufismo são alvo recorrente do ódio dos fundamentalistas islâmicos.