Game Over, com cenários inspirados em "Saw", "Missão Impossível" ou "Indiana Jones", abre no próximo sábado

A tendência dos escape rooms - ou "salas de fuga" - não é nova em Portugal, mas tem vindo a ganhar cada vez mais entusiastas. O conceito consiste num jogo de aventura "na vida real": os participantes estão fechados num compartimento e têm tempo limite para decifrar um enigma e escapar do espaço fechado. Para isso, vão recebendo pistas, até que consigam - ou não - cumprir os desafios e vencer o jogo.

A Lisboa, chega agora mais um "escape room": o Game Over, que promete revolucionar o conceito. Está instalado na Rua do Século, no Bairro Alto e, segundo os responsáveis, pretende criar uma sensação semelhante à vivida no cenário de um filme. A abertura está marcada para o próximo sábado, 5 de agosto.

Os jogadores terão a possibilidade de escolher entre três salas de fuga, todas com o mesmo nível de dificuldade e inspiradas em sagas cinematográficas. Uma é inspirada nos filmes de terror Saw: os jogadores são fechados num quarto escuro e conseguem ouvir apenas a frase reconhecida pelos fãs, "quero fazer um jogo contigo". Esta sala recria o esconderijo do psicopata Jigsaw e a única hipótese para conseguir sair é seguir as instruções fornecidas pelo assassino.

A segunda sala é inspirada noutra célebre saga cinematográfica, Missão Impossível. Neste cenário, os jogadores são espiões que foram colocados em celas, com dois objetivos para cumprir: primeiro, devem escapar da prisão e, em seguida, retirar os documentos fechados num cofre de segurança máxima.

O terceiro cenário remete para os filmes de Indiana Jones ou Lara Croft. Os jogadores tornam-se arqueólogos e entram num templo Azteca amaldiçoado em busca de um professor desaparecido de forma inexplicável. É preciso ter cuidado: o que provocou o desaparecimento do professor continua por ali.

Os desafios têm a duração de 60 minutos e podem ser realizados em grupos de duas a seis pessoas. Só a sala Saw exige um mínimo de três participantes.

A empresa oferece ainda as instalações para a realização de eventos, de festas de aniversários ao popular team building para empresas. "Nestes casos, o tempo de duração pode variar pois irá depender nas necessidades de cada cliente e do programa que escolherem", explicou ao DN a responsável Sílvia Santos.

A empresa, que também em salas de fuga em Itália, Reino Unido, Grécia e Finlândia, disponibiliza ainda a opção de serviço de catering e vouchers de oferta.

Os preços vão desde os 50 até aos 80 euros e as marcações podem ser feitas no próprio dia através do site. As salas estão disponíveis das 10:30 às 22:30, de segunda-feira a domingo.

