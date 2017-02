Pub

Redes sociais não demoraram a reagir aos instantes finais da cerimónia

Um erro inédito no anúncio do melhor filme gerou em minutos reações cómicas no Twitter. Afinal, o melhor filme do ano é "Moonlight" e não "La La Land"

Entre os fãs inconformados de outros filmes:

A quem se lembre do anúncio errado da vencedora do concurso Miss Universo:

Ou quem recorra a reações de famosos para descrever os instantes finais da gala: