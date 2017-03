Pub

Quando teve a morte anunciada, José Medeiros Ferreira quis também deixar a vida intelectual organizada. Este livro recolhe muitos dispersos, uma espécie de memórias.

Mesmo a terminar o volume Memórias Anotadas de José Medeiros Ferreira está a seguinte frase: "Morrer vai ser o final de alguma coisa de fulgurante"... Para os mais novos, digamos assim, foi um político que se torna conhecido enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros no pós-25 de Abril de 1974. Para os restantes, Medeiros Ferreira tem uma vida inteira para além desta fase que pode ser lida, refletida, debatida e polemizada, nestas quatrocentas e tantas páginas de inúmeras entradas de leitura.

Quase que se poderia dizer que este livro é uma (auto)biografia disfarçada, mesmo que não seja essa a intenção pois o que se pretende é recolher muitos dos seus dispersos e desvendar ao máximo o homem. Daí que o título acima seja pertinente, até porque sendo um pensamento da escritora brasileira Clarice Lispector nunca pode ser fútil, e porque retrata o espírito de muito do que foi impresso sob este desígnio de Memórias Anotadas.

O livro está marcado pela morte do seu autor. "Um dos efeitos desta morte anunciada é passar mais tempo a pensar nela", diz nesse texto antes de citar a "morte fulgurante". Isto porque soube bem antes da doença que o atingia e ficou a conhecer que o "horizonte que me é dado ultrapassa dificilmente o de um ano". Ou seja, pode passar-se ao lado desta sentença, mas a premonição do fim nunca abandona grande parte desta recolha de textos, bem como a preocupação em deixar uma memória nos netos.

Na Introdução de Memórias Anotadas o leitor fica logo a saber ao que se vai. Que Medeiros Ferreira queria terminar três livros antes de morrer: um sobre a Europa; outro a propósito da Primeira República Portuguesa, e as suas memórias. Ora se deixou os dois primeiros prontos, o terceiro não foi capaz, mesmo que tenha trabalhado afincadamente no projeto e feito um diário de páginas soltas.

O que torna estas Memórias Anotadas o herdeiro desse projeto pessoal, talvez nem tão distante do que seria a intenção de José Medeiros Ferreira, e que o trio de organizadores classifica como um "filme da sua vida", dotando-o de várias partes e consequentes intervalos.

Entre estes intervalos estão vários curiosos, como é o caso da sua iniciação na maçonaria e o descaso posterior: "Quase nada me agradou na minha passagem. Ou me perdi nos corredores, ou não circulei o suficiente". Ou das duas participações no Clube de Bilderberg...

Entre estas partes estão várias pérolas da sua biografia, designadamente o envolvimento com a História e com os seus protagonistas sob o título As minhas relações com... Melo Antunes, Ramalho Eanes, Salgado Zenha, Mário Soares, Jorge Sampaio: ou com personalidades como Oliveira Marques, Natália Correia e Manuel Alegre; retrato de figuras como Marcelo Rebelo de Sousa e Durão Barroso, e da opinião sobre intelectuais como José Saramago ou Augusto Abelaira.

Mas há também um conjunto de páginas muito interessantes a nível do conhecimento mais íntimo do autor, as intituladas Fiz bem em regressar do exílio?, bem como as do seu período "açoriano" entre 1966 e 1968, ou episódios pouco públicos como se pode ler no seu texto As minhas praias, ou a recordação de O Salazar dos vencidos, ou o de O exílio não foi só a universidade, bem como a mítica conversa de reencontro com Manuel de Lucena. Enfim, tudo somado, umas Memórias Anotadas que se leem de um modo sôfrego.

Memórias Anotadas

José Medeiros Ferreira

Editora Temas e Debates

468 páginas

PVP: 19,90