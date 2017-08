Pub

O ator açoriano Nelson Cabral veste-se do heterónimo de Fernando Pessoa em A Passagem das Horas. Estreia-se hoje no Village Underground, em Lisboa

Já percorreu as quase nove ilhas dos Açores após a estreia, em 2015, no Coliseu Micaelense. A Passagem das Horas chega com vagar a Lisboa e estreia-se hoje no Village Underground, às 22.00, onde ficará durante seis noites.

Nelson Cabral recebe o público com um abraço e leva-o para o quarto de Álvaro de Campos. É aqui que dá corpo ao poema de Fernando Pessoa, num espetáculo pessoal e intimista. Uma cama, uma cadeira, um cabide, um lavatório, três candelabros. "Sentir tudo de todas as maneiras/Viver tudo de todos os lados,/Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo,/Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos/Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo".

A "empreitada" de decorar o poema de Pessoa foi, tal como o espetáculo, solitária. "Partiu de um momento muito solitário em que não disse a ninguém que estava a decorar esta empreitada e só ao fim de três ou quatro meses é que disse a alguns amigos que estava a fazer isso. Quando eu vi que já tinha 80 por cento decorado e com ideias maturadas lá propus ao Teatro Micaelense e estreei no mês a seguir", contou ao DN após o ensaio geral, na noite de quinta-feira.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Pedro Rocha / Global Imagens Facebook

Twitter

Ali, quase debaixo da Ponte 25 de Abril, com comboios, carros e aviões a passar, A Passagem da Horas ganharia uma nova dimensão. O texto que fala da máquina - o comboio, o automóvel - foi condimentado com o som da cidade lá fora (momentos houve em que pareceu uma coreografia). "Tenho 44 anos, a minha infância e adolescência foi feita sem internet e telemóveis. Hoje em dia sou obrigado a usar isso tudo. O Álvaro de Campos há cem anos, quando escreveu este texto, as questões eram ele com a máquina, os comboios, o automóvel, essa máquina universal que não para de que todos somos reféns", diz Nelson Cabral.

A ator açoriano, natural de São Miguel, regressou à ilha natal em 2005 após estudos em Lisboa e no Porto. Foi em São Miguel que preparou a adaptação de A Passagem das Horas ao teatro: "Tive a lucidez de num momento da minha vida ter um património comigo. De carregar um património. Eu agora posso fazer isto onde com quem quiser, desde que se fale português e não só. Sempre foi o meu objetivo: a partir de 2018 ver se tenho planos para ir ao Brasil e aos PALOP."

No palco o tempo passa. Após anos a viver Álvaro de Campos, Nelson Cabral diz: "Fernando Pessoa estabeleceu-o como engenheiro naval mas eu acho que ele é muito ator. É muito como nós, atores de teatro. No nosso dia-a-dia somos muito esponjas, a absorver o que está à nossa volta, muito atentos a nosso redor, às pessoas, a energia das pessoas e quase querer ir com elas para casa para perceber como é a vida delas. E o Álvaro de Campos é muito isso".

Até dia 3 de setembro, sempre às 22.00. O tempo e Nelson Cabral.

A Passagem das Horas

Village Underground Lisboa (Alcântara)

Estação de Santo Amaro - Rua 1º de Maio, nº 103

25, 26 e 27 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro

bilhetes a 12 euros