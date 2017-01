Pub

"O Bosque dos Quincôncios", de Grégoire Leprince-Ringuet

A juventude poética. Coisa rara em cinema. Rara sobretudo nesses dias. Grégoire Leprince-Ringuet, jovem ator dos filmes de Téchiné e Honoré, estreia-se como realizador com um filme todo escrito em rima com verso alexandrino e vários números musicais. Trata-se sobretudo de deixar à solta uma força de juventude (Ringuet tinha 26 anos quando começou as filmagens) e isso nota-se, para o bem e para o mal. O filme tem os problemas de muitas primeiras obras e os trunfos da urgência de um olhar sem vícios, sendo que a força coreográfica dos quadros com canções atingem uma pureza que podem fazer inveja a um Christophe Honoré, cineasta que parece ter esgotado o seu fulgor romanesco em As Canções de Amor, onde este realizador estreante estava lá ainda muito novinho.

Esta história de amor de um parisiense divido entre duas mulheres teve honras de estreia na seleção oficial de Cannes.

Classificação: *** bom