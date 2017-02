Pub

Começa mal esta 67.ª Berlinale. Dieter Kosslick e a sua equipa de programadores escolheram um filme francês de um cineasta desconhecido para abrir o festival. Aposta arriscada, mesmo com todo o peso simbólico do tema: filma-se a França ocupada pelos nazis no final da Segunda Guerra Mundial e um músico famoso, Django Reinhardt.

Mas esta estreia atrás da câmara do produtor Étienne Comar não convence mesmo quando tem um padrão de valores de produção considerável. O festival abre com um filme que é só tema, estampado e estampadíssimo.

Django não é um biopic sobre a vida do guitarrista de jazz que se tornou referência mas sim sobre o seu comportamento durante a ocupação alemã durante a guerra, em especial a perseguição de que foram alvo os ciganos (o filme começa com um músico cigano a levar um tiro na cabeça).

Um Django que chegou a jogar o jogo das aparências com oficiais nazis amantes de jazz mas que nas alturas decisivas tentou escapar e renunciar uma tour na Alemanha onde não podia tocar música de "negros" ou de "macacos" - música que segundo um alemão tinha o dom de enlouquecer as pessoas. Estão lá as boas intenções de tornar o músico um herói mártir.

Aliás, Comar só quer fazer cinema de boas intenções, em que os nazis são retratados como bonecos de cliché do nazi sem dimensão para além da farda e em que a excentricidade de Django (bebedeiras, febre pela pesca são só ilustrações que decoram) não chega a ser elemento de cinema, apenas de distração.

Na conferência de imprensa, o realizador teve mesmo o descaramento de insinuar a importância do seu filme nos tempos "terríveis" de hoje, com toda a situação dos refugiados na Europa e do caso da não entrada de muçulmanos nos EUA. "Claro que há paralelismos com a situação atual", dizia, mas claro que não, claro que este não é um filme político coisa alguma, tomara!

É apenas um pequeno filme exibicionista e onde chega com ecos de proeza: é mesmo o ator Reda Kateb (o melhor do filme) a tocar a guitarra e aqui em Berlim a imprensa espanta-se com a história do seu treino de um ano.

É quando o filme dá espaço total à música que ficamos presos às imagens. Salvo esses momentos, sente-se que há uma grande dificuldade desta obra em comunicar com o espectador. Pior que isso, sente-se que é um filme que foi rodado sem alma, por muito que o estreante Étienne Comar seja fã desta música. E nem se trata de vender a alma ao diabo...

Pelo mercado, uma das notícias que agitaram as vendas foi o anúncio de Prince: Pop Life, de Mathieu Bitton e do jornalista Frédéric Bénudis, feito através de entrevistas inéditas, imagens de arquivo e animação do mestre Joann Sfar. A Wild Bunch está por detrás do projeto e, para já, não se sabe se está de acordo com uma distribuidora portuguesa.

Outro projeto prestes a ser filmado e que entrou nas vendas neste mercado é Suspiria, remake do clássico de Dario Argento por Luca Guadagnino. O elenco está completo: além de Tilda Swinton, também estão confirmadas Dakota Johnson e Chloë Grace Moretz.

Um mercado que também é marcado pela chegada de uma nova produção da EuropaCorp, de Luc Besson, Kursk, viagem a bordo de um submarino nuclear russo pela câmara do dinamarquês Thomas Vinterberg, com Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Léa Seydoux.

Se é verdade que nesta Berlinale talvez façam falta para o tapete vermelho mais estrelas de Hollywood, o filme com maior aparato promocional é precisamente o único filme americano de estúdio na seleção oficial, Logan - The Wolverine, de James Mangold, terceiro filme com este herói da Marvel a solo. É impossível escapar às garras de aço de Hugh Jackman...

Em Berlim