A artista suíça Marie José Burki vai apresentar obras em filme, fotografia e colagem a partir de quinta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, naquela que será a sua primeira exposição em Portugal.

Intitulada "Às vezes sombra, às vezes luz", a exposição inaugura na quinta-feira, às 18:30, e abre ao público na sexta-feira, no Espaço Projeto e na Sala Polivalente do Museu Calouste Gulbenkian -- Coleção Moderna, incluindo um filme inédito criado especialmente para esta ocasião, de acordo com a entidade.

Autora de um trabalho poético e contemplativo, Marie José Burki, nascida em Bienne, na Suíça, em 1961, irá apresentar, nesta sua primeira exposição em Portugal, um conjunto de filmes, fotografias e de colagens.

"Em estruturas narrativas simples ou a partir da captação de momentos expressivos singulares, as obras de Marie José Burki centram-se em figuras anónimas e banais ou inspiradas em textos literários, que protagonizam uma suspensão no tempo e no espaço", descreve uma nota de imprensa da Gulbenkian.

Aponta o caso dos filmes In der Nähe, em que a câmara "se detém sobre corpos ociosos, sentados ou deitados ou em que uma multidão é filmada durante a pausa de um concerto. Nada há para ver a não ser tédio, espaços sem coordenadas, atores sem hierarquia ou vida sem exaltação".

Na obra Horizons of the World, também incluída nesta mostra, as páginas dos jornais são percorridas com a mesma neutralidade e justaposição com que a obra anterior aborda pessoas e contextos.

Nesta obra surgem - nivelados num mesmo plano -- o rosto de um símio, uma notícia sobre o presidente da Turquia, outra sobre protestos de indígenas no Canadá, e emigrantes naufragados e agarrados a uma rede de pesca.

Noutra das obras apresentadas, filmou e fotografou as cópias em gesso de estátuas da Antiguidade em depósitos de Versailles, em Paris, e que terão sido utilizadas para aulas de modelo em escolas de arte até aos anos 1960.

Esta obra levanta questões sobre as noções de cópia, modelo, acumulação e repetição.

A exposição é uma adaptação de um projeto da artista realizado este ano para o Centre Régional de la Photographie - Nord Pas-de-Calais em Douchy les Mines, na França, e para o Kunsthaus Pasquart de Bienne, na Suíça.

Com curadoria de Leonor Nazaré, a exposição ficará patente até 20 de novembro na Coleção Moderna -- Espaço Projeto e Sala Polivalente.