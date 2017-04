Pub

Victor Palla e Bento d'Almeida introduziram a arquitetura moderna em Portugal. Das moradias aos snack-bars, os projetos incorporavam elementos de design. Arquitetura de outro tempo, no CCB, resgata a memória da dupla

É uma exposição de arquitetura e não de arqueologia a que está na Garagem Sul desde terça-feira. Este lembrete, estapafúrdio à primeira vista, tem uma justificação: de um conjunto monumental de obras edificadas há menos de 70 anos - cerca de 700 -, poucas são as que sobreviveram intactas. É todo um debate paralelo, o da preservação do património arquitetónico e artístico em estabelecimentos comerciais e em propriedades privadas, mas não deixa de causar estupefação quando se sabe, por exemplo, que um painel da autoria de Júlio Pomar desapareceu quando o cabeleireiro em que estava exposto encerrou. São tesouros dependentes das necessidades e humores dos donos. "Ninguém quer classificar este património", desabafa Patrícia Bento d"Almeida, neta de Joaquim e curadora da exposição, a par de João Palla Martins, neto de Victor Palla. Ambos têm desenvolvido estudos, em paralelo, do percurso da dupla desde o momento em que se graduaram em Arquitetura. Doutorada em História de Arte, Patrícia debruçou-se sobre a arquitetura de Bento d"Almeida; João doutorou-se com uma tese sobre o desenho e a interdisciplinaridade de Palla.

"Gostamos da palavra dupla para designar a parceria de mais de 25 anos. Assinaram sempre em conjunto", realça Patrícia sobre a atividade de Victor Palla (1922--2006) e de Joaquim Bento d"Almeida (1918-1997). Uma dupla que se conheceu na Escola de Belas-Artes do Porto, após ambos terem saído do estabelecimento homólogo de Lisboa, devido ao ambiente especialmente opressivo.

Ali beberam os ensinamentos do arquiteto e pedagogo Carlos Ramos. Ainda estudante, Victor Palla demonstrou talento noutras manifestações artísticas. A partir de 1944 dirigiu a Galeria Portugália e fez parte das Exposições Independentes, em que expôs pintura com Júlio Pomar, Nadir Afonso, Fernando Lanhas e Júlio Resende. Já em Lisboa, Palla e Bento d"Almeida formaram em 1946 o ateliê (instalado primeiro na Rua Coelho da Rocha, depois na Rua do Conde de Redondo) que iria trazer o movimento moderno para Portugal. Ao mesmo tempo, Palla nunca deixou de explorar (e expor) o desenho, a pintura, a escultura, as artes decorativas e a fotografia. Nesta última, numa parceria com Manuel Costa Martins, também arquiteto e fotógrafo, Victor Palla deixou marca com Lisboa, Cidade Triste e Alegre, uma exposição estreada na Galeria do Diário de Notícias em 1958 e publicada em livro, um ano mais tarde, com excertos de poemas de autores portugueses. A obra esteve esquecida durante anos, mas foi recuperada e hoje faz parte das mais importantes edições a nível internacional, segundo a obra de história do livro de fotografia The Photobook. Já para não falar no papel que teve na modernização das artes gráficas, por exemplo, ao criar com José Cardoso Pires a coleção de livros de bolso As Três Abelhas (na editorial Gleba e posteriormente na Europa-América), ou a linha gráfica da Editorial Arcádia.

Este espírito da Renascença perpassou para o ateliê, em especial nos trabalhos para cabeleireiros e na importação do modelo de snack-bar, no qual foram pioneiros. Se hoje só sobrevivem, com poucas alterações, o Galeto (Lisboa) e a Confeitaria Cunha (Porto), a intervenção no Pique-Nique, no Rossio, é considerado um "caso exemplar": o desenho da dupla estendeu-se ao mobiliário, logótipo, candeeiros, revestimento, tetos e aos sacos de papel. Nalguns casos até o nome do espaço era criado de raiz para a integração na imagem de marca: Pam-Pam, Tique-Taque, Pisca-Pisca, Zigue-Zague, etc. "Estamos aqui perante uma obra em que o arquiteto se assume como artista total", resume Patrícia Bento d"Almeida.

A exposição, pensada com o intuito de ser "pedagógica", não tem plantas. É constituída por esquissos, fotografias, azulejaria e peças de mobiliário e está dividida em cinco núcleos: a constituição da dupla, estabelecimentos comerciais, moradias, habitação e equipamentos. No primeiro núcleo, destaque para o papel da dupla na edição (e renovação) da revista Arquitectura, bem como para um conjunto de entrevistas a colegas de profissão. No núcleo dos estabelecimentos, além dos snack--bars, há peças de mobiliário e de azulejaria que não passam despercebidas.

Ao visitarmos o terceiro espaço expositivo, os curadores revelam outra característica inovadora da dupla: os próprios deslocavam-se às hastas públicas e apresentavam-se aos proprietários dos terrenos, o que explica como é que da centena de moradias que projetou, cerca de metade se situe no Restelo. Palla e Bento d"Almeida foram protagonistas de uma iniciativa da revista feminina Eva: todos os anos, entre 1952 e 1969, era sorteada uma casa desenhada no ateliê. Nas moradias ou na habitação, os princípios da nova arquitetura de Corbusier foram adotados.

No último núcleo, são exemplos de equipamentos edificados as escolas do Vale Escuro e dos Olivais, a fábrica da Martini & Rossi ou o aldeamento das Açoteias, o primeiro equipamento turístico do género em Portugal.