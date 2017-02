Pub

O poeta da Armando da Silva Carvalho é o vencedor do prémio, nesta 18ª edição do festival literário Correntes d'Escritas

A 18.ª edição do festival literário Correntes d'Escritas teve uma abertura diferente. Um protesto dos trabalhadores do Casino de Póvoa esperava pelo presidente da República. Os escritores presentes na cerimónia passaram ao lado das palavras de ordem e rapidamente se sentaram no auditório, mais interessados em saberem o nome do vencedor do Prémio: o poeta Armando da Silva Carvalho.

Não se pode dizer que fosse inesperado porque a lista de finalistas tinha sido divulgada semanas antes e o poeta destacava-se.

Autor de vasta e importante obra literária no género da poesia, como os livros De amore ou A sombra do mar, nasceu em Olho Marinho, Óbidos, em 1938. Recebeu vários prémios: em 1996 e 2016 o PEN Clube, o Luís Miguel Nava e Inês de Castro, entre muitos outros. O poeta é licenciado em Direito e exerceu advocacia, docência, jornalismo e publicidade.