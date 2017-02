Aretha Franklin atuou na Casa Branca, no dia internacional do jazz, em abril do ano passado

Pub

A cantora norte-americana que em março completa 75 anos anunciou que se vai reformar este ano.

A rainha do soul anunciou que se vai reformar em 2017, ano em que completa 75 anos, mas, antes disso, vai gravar um disco com produção de Stevie Wonder. "Este será o meu último ano", disse. "Vou gravar mas este será o meu último ano de concertos. É isso."

Numa entrevista telefónica a um canal de televisão de Detroit, Local 4, Aretha Franklin afirmou que planeia retirar-se este ano da vida artística mas que não irá ficar completamente parada, talvez continue a participar em alguns eventos selecionados, mas nunca mais de um por mês, e só durante parte do ano. O objetivo é passar mais tempo com os netos: "Sinto-me muito, muito satisfeita com a forma como a minha carreira evoluiu, de onde vim e onde cheguei", disse. "Ficarei ainda mais satisfeita [a partir de agora] mas não vou ficar sentada sem fazer nada, isso também não seria bom."

Quanto ao novo álbum, que será editado em setembro deste ano, será inteiramente composto por temas originais e gravado em Detroit. "Algumas das canções serão produzias por Stevie e claro que só há um Stevie, certo?", disse, referindo-se à participação de Stevie Wonder.

Uma das melhores cantoras de todos os tempos, Aretha Franklin deu voz a temas como I Never Loved a Man the Way I Love You ou Respect. Foi a primeira mulher a fazer parte do Rock & Roll Hall of Fame, em janeiro de 1987, e já recebeu 18 prémios Grammy.