Os organizadores da Feira Internacional de Arte Contemporânea, que se realiza de 22 a 26 de fevereiro, querem levar mais compradores e negociantes internacionais à edição deste ano, que terá a presença de 13 galerias portuguesas

"Este ano, as galerias internacionais mostraram mais interesse" do que em edições anteriores e "um dos objetivos é trazer mais compradores internacionais", afirmou hoje o diretor da ARCOmadrid, Carlos Urroz, na sessão de apresentação do certame na capital espanhola.

A 36.ª edição da ARCOmadrid terá a Argentina como país convidado e pretende ter como eixo central "a qualidade e a sua consolidação como feira de descobrimento de novos talentos e conteúdos para colecionadores e profissionais".

A organização a cargo da Feira de Madrid (IFEMA) reuniu um total de 200 galerias de 24 países, sendo 66,5% galerias estrangeiras, com destaque para as latino-americanas (40% do segmento internacional).

O certame tem um orçamento de 4,5 milhões de euros e destina cerca de 20% a programas de promoção no estrangeiro e convidados internacionais que irão levar a Madrid mais de 250 colecionadores de 44 países, 150 diretores de instituições de arte e outras personalidades, segundo números fornecidos pela IFEMA.

Na ARCOmadrid 2017 vão estar 13 galerias portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Baginski Projetos, Cristina Guerra, Filomena Soares, Graça Brandão, Múrias Centeno, Pedro Cera, Vera Cortés, Madragoa, Pedro Alfacinha e Kubik, de Lisboa; Quadrado Azul, do Porto; e ainda, Mário Sequeira, de Braga.

A feira vai manter a secção temática "Opening", um espaço dedicado a projetos e artistas emergentes com uma trajetória de, no máximo, sete anos que irão apresentar "uma visão da cena contemporânea mais jovem".

Os jovens artistas portugueses vão estar em lugar de destaque, com três num total de 18 selecionados: Carme Nogueira (Kubic), Luís Lázaro Matos (Madragoa) e von Calhau! (Pedro Alfacinha).

Incluído no programa da ARCOmadrid 2017, pelo sexto ano consecutivo, está o Encontro de Museus da Europa e da Ibero-américa, com o objetivo de "impulsionar sinergias entre representantes de museus, comissários e outros profissionais".

O português João Fernandes, diretor-adjunto responsável pela área da Conservação, Investigação e Difusão do Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, é um dos responsáveis pela condução da reunião dos 30 diretores e outros representantes dos museus presentes.

No ano passado, Lisboa recebeu, na Fábrica Nacional de Cordoaria, entre 26 a 29 de maio, a ARCOlisboa, um evento que se volta a realizar na capital portuguesa este ano, de 18 a 21 de maio próximos.