É oficial, a Guimarães deixa de ser a editora de sempre de Agustina Bessa-Luís e a Relógio D'Água assume a sua publicação.

Após mais de seis décadas a publicar uma das mais importantes escritoras portuguesas, a Guimarães (grupo Babel) deixa de ser a editora de Agustina Bessa-Luís. A notícia não surpreende pois já se tinha ouvido da parte da família da autora um desabafo face ao "incumprimento contratual" por parte da editora de sempre da escritora, nomeadamente a ausência do pagamento de direitos autorais mensais e a continuação da publicação das obras completas acordadas anteriormente.

Segundo a filha da escritora, Mónica Baldaque, foi o marido de Agustina que denunciou o contrato com a Guimarães: "É uma nova fase." Acrescenta: "A Agustina é sempre ela e terá os seus leitores silenciosos, mas nós queremos outros, gente mais nova e que a leia de outra maneira, com outras referência e isso é o que a Relógio D'Água nos oferece e vamos explorar."

Para Baldaque a existência de novos leitores é conhecida: "Temos tido acesso a trabalhos muito interessantes de gente muito nova, seja das universidades, seja de cursos fora da literatura, que leem e estudam Agustina de uma forma muito moderna e com uma perceção do que foi a sua escrita continuadamente."

Quanto ao futuro na Relógio D'Água, avança: "Havia um plano de edição na Guimarães que foi interrompido. Vamos partir de uma situação nova e não prosseguir, mesmo que a edição das obras completas nem sequer tenha ficado a meio devido à sua extensão. O novo editor não quer títulos fora do mercado, por isso irão ser integrados alguns não editados ou que não estão à venda, bem como os que se encontram esgotados há anos."

Refere que a Relógio D'Água já apresentou "uma proposta que é muito aliciante e boa para a obra. Escolhemos a Relógio D'Água porque tem um bom projeto e um programa editorial que ultrapassa a simples edição, já que pretende valorizar todas as obras nos géneros do romance, do teatro e de cinema, incluindo ainda um projeto de divulgação."

Segundo a filha de Agustina Bessa-Luís, a Guimarães após a denúncia do contrato nada fez para recuperar a edição da sua escritora de há muito e, diz a filha, "com o incumprimento contratual acabou a relação. Não houve tentativa de continuarem, pelo contrário, só aconteceu silêncio." Não deixa de referir, no entanto, que teve "muitas demonstrações de amizade por parte dos leitores, livreiros e editores", sendo que estes se "mostraram disponíveis a pegar na obra. Isso foi muito reconfortante."