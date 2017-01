Pub

"O Bosque dos Quincôncios", de Grégoire Le Prince-Ringuet

O que acontece quando o cinema contrai, ao mesmo tempo, a febre da poesia e do teatro? Podemos ter uma pequena ideia com O Bosque dos Quincôncios, a história de um triângulo amoroso que se subtrai aos lugares-comuns do quotidiano, através de diálogos em verso.

Os fantasmas criativos de outros cineastas franceses, como Leos Carax e Christophe Honoré, pairam sobre esta primeira longa-metragem de Grégoire Le Prince-Ringuet. E se isso significa que foi beber às fontes certas, a verdade é que o filme parece ficar enredado na conceção "à maneira de", e numa eloquência deslocada. Não é, contudo, um começo nada mau para o jovem ator que se fez notar à frente da câmara de André Téchiné, Bertrand Tavernier, Robert Guédiguian e do próprio Honoré. A linguagem visual está lá, mas esperemos que o próximo passo na realização o liberte do excesso de rimas.

Classificação: ** com interesse