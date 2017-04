Pub

Um ano depois de ter interrompido a digressão devido à gravidez, a cantora está de volta com um concerto que fecha um ciclo e abre portas ao novo disco, que há de sair este ano.

Márcia guarda a vida toda no telemóvel. Não são só os contactos, os mails, a agenda, as muitas fotografias dos filhos. São também os poemas que vai escrevendo, ideias que surgem, os planos para o próximo disco, as canções, elas mesmas, as já prontas, as que ainda estão a nascer e que são só melodias cantaroladas, apenas uns segundos, às vezes um pouco mais. "Tenho umas 70 canções começadas no meu telefone", diz ela, à medida que passa o polegar no ecrã e vai abrindo ficheiros. Também lá há de estar o alinhamento do concerto na próxima quinta-feira, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

O que vai acontecer é uma coisa rara. Um concerto isolado a pretexto de disco nenhum. O último disco de Márcia, Quarto Crescente, foi editado em junho de 2015. O próximo há de sair (se tudo correr bem) lá para outubro. Pelo meio, houve uma digressão. "O primeiro concerto de uma digressão sai-nos do pêlo, temos de aprender as músicas novas e cantar também as músicas que as pessoas querem ouvir. É o único concerto em que desafino, estou tão tensa. Só quando chegamos ao quinto ou ao sexto concerto é que já estamos a tirar um enorme prazer e eu até já danço." Márcia queria ter encerrado a digressão em Lisboa, para mostrar esse lado mais descontraído na capital. Mas tal acabou por não acontecer. A cantora teve que cancelar os últimos concertos devido à gravidez. Foi daí que veio a ideia de fazer um concerto agora. "É como o fechar de um ciclo. Vamos fazer um fecho de tour diferente porque, entretanto, já há temas novos."

E vai ser também uma celebração. Há cerca de um ano que não está em palco com os seus músicos. "É muito tempo. Tenho imensas saudades", admite. A vontade de compor foi fácil de satisfazer, começou logo a arrumar as ideias para o próximo disco. A vontade de cantar também foi sendo atendida - Márcia cantou This is not America no projeto Bowie 70 e participou com Agora no Festival da Canção. Falta só matar as saudades de estar em palco com os músicos. "Temos uma energia muito boa juntos, quando estamos no palco é sempre uma celebração. Eu quero esse momento."

E para completar a festa, o concerto vai ter três convidados especiais: David Fonseca, Tiago Bettencourt e mais um que é surpresa. São todos amigos. Além de já terem colaborado em vários projetos juntos, são "amigos de casa", como ela diz. "Se não fossem meus amigos não viriam ao meu palco", diz Márcia. "Isso é o mais importante."

Talvez poucos saibam, mas durante grande parte da juventude Márcia dedicava-se mais à pintura do que à música. Também escrevia, e cantava, tocava guitarra e, a partir dos 13 anos, compunha músicas. "Eu tinha muita vontade de comunicar. Não era tão comum os pais ouvirem os filhos como nós hoje fazemos, e eu tinha muita vontade de ser ouvida, cantar foi a maneira que eu arranjei de me exprimir e de ser ouvida." Mas a música era um hobby, a pintura ia ser o seu futuro. "Eu fazia pintura com um grande prazer até que entrei em Belas Artes e fui obrigada a pensar, a teorizar tudo aquilo que pintava, fiquei a sentir-me um bocado castrada." E foi nessa altura que, apesar de terminar o curso, a música começou a ganhar mais peso. "Era o meu espaço de liberdade, eu podia dizer o que queria dizer, mesmo que ninguém ouvisse."

Ainda hoje, as suas letras são sobretudo emotivas, não são narrativas. São canções que nascem nos momentos mais inoportunos, quando está quase a adormecer ou quando está a lavar os dentes. Uma melodia que ela grava com a voz e que ao pouco vai ganhando corpo e palavras. "É tipo escrita criativa, escrevo o que estou a sentir, mesmo que não faça sentido, vou à procura do som das palavras, depois vou lapidando até perceber que palavra é que lá está. Acredito muito na intuição."

A última canção que deu a conhecer, há uma semana, chama-se Tempo de Aventura e ela diz que resume bem aquilo que sente neste momento. Há uma parte em que canta: "tanta voz por te conhecer". E é isso: "Eu acho que há um passo ao lado do passo seguro que eu gostava de dar. Já estou para dá-lo há muito tempo. Talvez seja agora. Há um certo despertar, essa é a energia deste disco que estou a fazer."

"A carreira não é o mais importante na música, a música é o mais importante na música", diz, determinada. Mas talvez agora esteja disponível para arriscar mais. Tudo tem um tempo. "Primeiro vem vida, depois vem o trabalho." Márcia tem 35 anos, é casada com Filipe Cunha Monteiro, músico e também realizador de videoclipes, e tem dois filhos, Carolina de cinco anos e Eduardo de oito meses. "O maior dos sonhos era encontrar o meu príncipe e ter uma família. Agora que já tenho isso, para mim já está bom. O que é que eu preciso mais da vida? Quero comunicar com o meu público e para isso preciso de tocar, se não não estou feliz." Este é o seu tempo de aventura.

Teatro Tivoli, Lisboa

Quinta-feira, dia 20 de abril, às 21.30

Bilhetes de 15 a 17 euros.