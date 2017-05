Pub

Pedro Boucherie Mendes foi o mais entusiasta dos membros do júri do "Ídolos" a falar sobre Salvador Sobral

Nenhum deles é grande fã do Festival da Canção ou do Festival da Eurovisão. No entanto, Pedro Boucherie Mendes, Laurent Filipe e Manuel Moura dos Santos, membros do júri da edição do programa Ídolos de 2009, na qual Salvador Sobral participou, são unânimes no reconhecimento do talento do cantor que logo à noite representa Portugal.

O diretor dos canais temáticos da SIC foi o que se mostrou mais entusiasmado com a canção e a interpretação de Salvador Sobral: "Gostei imenso, aquilo é que é um artista, ou seja, é alguém que, independentemente de ser bom ou mau tecnicamente, nos comove, ficamos presos a ver, e emocionamo-nos a receber aquela canção e aquela interpretação. Acho que o miúdo é um artista de corpo inteiro, tem uma identidade própria, sabe estar em cima de um palco, tem uma imagem adequada", afirmou ao DN Pedro Boucherie Mendes.

O músico Laurent Filipe também alinha no reconhecimento do talento do ex-concorrente do Ídolos: "Ele já tinha uma grande facilidade e maturidade e, ao mesmo tempo, uma qualidade vocal que provavelmente terá trabalhado mais nos últimos anos e está com mais técnica." No entanto, refere, "o que acho mais importante é ele não ter desistido, ter afirmado o seu talento e ter continuado o seu caminho, algo que não é fácil em Portugal. E, mais ainda, ter chegado ao Festival da Canção... não sei se o que ele faz se enquadra. Se ele chegar ao fim e conseguir ganhar, acho que é muito saudável, acho que é sinal de que há critérios de bom gosto na escolha, procurando-se o que é diferente."

Sobre Amar pelos Dois, Laurent Filipe sublinha o facto de parecer "uma daquelas valsinhas brasileiras, uma canção muito bonita, não é uma canção nada festivaleira, daí que seja surpreendente chegar onde chegou".

Sobre a concorrência, o músico tece críticas bem negativas: "O pouco que ouvi do Festival da Eurovisão deste ano é francamente muito mau. É uma coisa americanizada, um pão sem sal, que revela falta de personalidade, o que é de facto triste. Hoje, as pessoas escrevem muito mal música. Tudo o que ouvi é feito de um plástico de segunda ordem, não deixa nada. Escrever uma canção é muito mais do que aquilo, é ter uma letra interessante, é saber escrever uma melodia que se ouve e fica no ouvido, é saber assobiá-la. Esta canção tem isso."

"Se ele ganhar pela via da originalidade e pelo facto de as pessoas lhe reconhecerem uma personalidade forte, que a música é bonita, se ganhar seria bonito, era saudável", afirma Laurent Filipe.

Manuel Moura dos Santos considera a canção "engraçada" e não tem qualquer dúvida de que o facto de ser interpretada em português "é uma desvantagem enorme". Mas, defende, "acho que ele faz aquilo que tem de fazer, que é cantar na língua dele, que é o que os outros deviam fazer". Aliás, alega, "as regras deviam ser alteradas e todos os países deviam ser obrigados a cantar na língua materna".

Dos três, apenas Boucherie Mendes disse já ter ouvido o álbum Excuse Me, lançado por Salvador Sobral em 2016, e adianta que "já tinha ficado bastante bem impressionado".

"Acho que ele está a fazer as escolhas certas de carreira em termos de repertório e músicas que a voz dele consegue fazer. Mas ele já era bom na altura [em que participou no Ídolos]. Era um bocadinho mais garoto, mas já era bom."