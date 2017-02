Pub

A 89.ª cerimónia dos prémios de Hollywood irá necessariamente refletir a procura da diversidade promovida pela própria Academia ao longo dos últimos dois anos. Uma renovação liderada pela presidente, Cheryl Boone Isaacs

Quem vai subir ao palco do Dolby Theatre, nesta madrugada, em Los Angeles (a partir da 01.30, hora portuguesa)? Uma breve memória dos últimos Óscares poderá ajudar-nos a contextualizar o acontecimento. Assim, no mesmo local, a 28 de fevereiro de 2016, Brie Larson arrebatava o Óscar de melhor atriz pela sua interpretação em Quarto, de Lenny Abrahamson. Tinha sido, aliás, ao longo do ano, uma das atrizes com maior evidência no espaço mediático, a par de... Dakota Johnson.

É verdade que ninguém terá arriscado colocar no mesmo plano Quarto e As Cinquenta Sombras de Grey, precisamente o filme que trouxe a Dakota Johnson uma inusitada popularidade. O certo é que as duas atrizes (ambas nascidas em 1989, com apenas três dias de diferença) viriam a ser protagonistas de um mesmo capítulo, pleno de simbolismo: ambas surgiram na lista de 683 profissionais que, em junho de 2016, foram convidados a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (Idris Elba, Emma Watson, Kate Beckinsale, Tina Fey ou a cantora Mary J. Blige são alguns dos nomes sonantes dessa lista).

Será que esta renovação da Academia vai, de alguma maneira, refletir-se nos resultados desta noite? Em boa verdade, sejam quais forem esses resultados, será difícil extrair conclusões rápidas e automáticas. O triunfo mais que provável de La La Land só arrasta mesmo uma certeza: o género musical volta a ser uma hipótese industrial e um trunfo comercial. O certo é que a reconversão da estrutura interna da Academia passou a ser uma questão fulcral da própria dinâmica dos Óscares.

As polémicas sobre essa dinâmica e aquela estrutura começaram há cerca de dois anos, em grande parte motivadas pela discreta presença nas nomeações de Selma: A Marcha da Liberdade, sobre a campanha de Martin Luther King, em 1965, pela igualdade de direitos de voto. Muitos atores, a começar por David Oyelowo (o inglês que interpretava King), consideraram mesmo que se estava perante uma discriminação dos afro-americanos.

É bem provável que a maioria dos membros da Academia tenha apenas considerado que Selma: A Marcha da Liberdade era um projeto bem-intencionado, mas cinematograficamente menor. Em qualquer caso, neste ano o panorama apresenta-se bem diferente: três filmes marcados por temas ligados à identidade afro-americana - Vedações, Moonlight e Elementos Secretos - têm presença forte nas nomeações, sendo mesmo todos eles candidatos ao Óscar máximo.

Na gestão destas questões tem sido fundamental o contributo da atual presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, a primeira personalidade afro-americana e a terceira mulher (depois da atriz Bette Davis e da argumentista e produtora Fay Kanin) a ocupar o cargo - em agosto de 2016, foi reeleita para um quarto mandato, o último permitido pelos regulamentos.

No dia 21 de janeiro de 2016, apenas uma semana depois das nomeações do ano (precisamente as que "secundarizaram" o filme Selma: A Marca da Liberdade), Cheryl Boone Isaacs promoveu uma reunião do corpo dirigente da Academia (Board of Governors), lançando um ambicioso programa no sentido de desenvolver aquilo que designou como um "processo para uma mudança significativa da composição dos nossos membros".

Na prática, a Academia cresceu ao longo de 2016, em particular no sentido de uma maior diversificação: entre os 683 novos membros, há mais 41% de afro-americanos e 46% de mulheres (um dos objetivos deste processo é a duplicação, até 2020, do número de mulheres na Academia).

Passou também a considerar-se que cada um dos membros pode exercer o seu voto durante dez anos, sendo o respetivo direito renovado desde que a pessoa em causa se tenha mantido ativa durante esse período (quem acumular três décadas, passa a ter direito vitalício de voto). Na prática, o crescimento da Academia ao longo de 2016 manteve o setor dos atores como o mais numeroso (1158 membros, mais 20 do que em 2015), mesmo se foi dos que, proporcionalmente, cresceram menos. Dos 17 setores que integram a Academia, entre os que mais cresceram surgem o dos realizadores (473, mais 79) e dos profissionais da animação (479, mais 78).

Seja como for, não tenhamos dúvidas de que as maiores expectativas em relação às intervenções na cerimónia estão do lado dos atores, em especial porque muito se tem especulado sobre as eventuais referências às políticas de Donald Trump. Dois dias antes da cerimónia, houve mesmo uma manifestação anti-Trump em Los Angeles em que os principais intervenientes foram Michael J. Fox e Jodie Foster.