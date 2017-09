Pub

No terceiro momento da série "A Viagem", há melancolia em Steve Coogan e Rob Brydon.

A definição da viagem surge cedo no filme: dois homens na meia-idade à procura da aventura, que nem um Dom Quixote e Sancho Pança. A referência à famosa dupla de Cervantes, de resto já presente no imaginário do primeiro capítulo da série, tem naturalmente um simbolismo mais forte neste A Viagem a Espanha (em cartaz), que inclui uma sessão fotográfica com os protagonistas vestidos conforme as personagens literárias... Steve Coogan e Rob Brydon são esses homens na meia-idade, e juntam-se então pela terceira vez - depois de A Viagem (2010) e A Viagem a Itália (2014) - no contexto de um novo e sempre sofisticado roteiro gastronómico, com o seu muito peculiar ritual de degustação.

Quem conhece os filmes anteriores não terá nenhuma surpresa quanto à fórmula do realizador britânico, Michael Winterbottom, que persiste na dinâmica rígida de filmar os dois atores e comediantes ora na estrada ora à mesa, interrompidos na sua piada infinita apenas para provar uma tapa assim ou um camarão assado. A comida, invariavelmente, é um mero apontamento circunstancial. Mas há um elemento em A Viagem a Espanha que invade a fórmula e faz deste o melhor dos três encontros. Esse elemento chama-se desencanto, e esconde-se por detrás do próprio humor, que parece também ter-se apurado com o tempo.

Nos diálogos, Steve e Rob continuam, pois, a deslizar para os arrebatados torneios de imitações de vozes, entre as quais a de Michael Caine e de Roger Moore (a imitação deste último dá azo a uma cena particularmente irritante), mas a certa altura a comédia e os jogos de palavras começam a deixar passar uma melancolia implícita. Sobretudo no caso de Steve, com uma vida pessoal conturbada, e um ego que tem deixado marcas em todos os filmes. Aqui expõe-se ainda mais, de uma forma algo comovente, com a sua obsessão a respeito das nomeações que teve para o Óscar, com Filomena (2013), chegando a sonhar que quase sobe ao palco para receber o prémio por engano... Já Rob, com a vida estabilizada, e a popularidade em níveis satisfatórios para a sua pequena estatura, não tem razões de queixa. Ainda confundimos os atores com as personagens? É suposto que assim seja.

No fundo, o que vai pesando nos dois é a idade (já passaram os 50), que, talvez pelo efeito cumulativo das três viagens, garante o equilíbrio entre o desvario habitual e uma introspeção sublinhada. Nas entrelinhas, há mesmo um romantismo literário que vinga como nunca tinha acontecido nos filmes anteriores, esses voltados para uma insípida prioridade turística. Os próprios sonhos dos viajantes - universo particularmente aumentado neste A Viagem a Espanha - são parte dessa carga introspetiva, que conduz o percurso narrativo para um final surpreendente. Pela primeira vez, Winterbottom conseguiu aprofundar o sentido destas viagens.