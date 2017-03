Pub

"Ouro", Stephen Gaghan

Estreado nos EUA nos últimos dias de 2016, este Gold chegou a ser citado como um possível nomeado para alguns Óscares, sobretudo através dos seus dois atores principais: Matthew McConaughey e Edgar Ramírez. Nada disso aconteceu e, em boa verdade, o filme promete mais do que tem para dar. Os factos verídicos que o inspiram são, em qualquer caso, um bom trunfo.

Trata-se de evocar a saga de dois geólogos que, em meados da década de 1990, descobrem um filão de ouro na Indonésia, vindo a protagonizar uma gigantesca odisseia financeira e moral... A realização de Stephen Gaghan (Syriana) hesita sempre entre as nuances da introspeção psicológica e as matrizes correntes do "filme de ação", acabando por desperdiçar as potencialidades de uma história que poderia ter sido tratada com outra intensidade.

Classificação: **