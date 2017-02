Pub

"Vedações", Denzel Washington

A primeira coisa que se guarda de Vedações são dois magníficos desempenhos. Denzel Washington é uma força torrencial que inunda o apertado espaço cénico. Viola Davis é a serenidade em ponto de exaustão, soberbamente controlada até ao momento em que o palco se torna todo seu...

Os termos teatrais são aqui propositados: estamos perante uma adaptação da peça homónima do dramaturgo August Wilson, feita pelo próprio, que imprime na expressão cinematográfica os termos puros de um texto dramático. Ora, esta é, simultaneamente, a força e a vulnerabilidade do filme de Denzel Washington, nomeado em quatro categorias dos Óscares. Fermentando uma crise doméstica, no meio de longas e repetidas histórias contadas pelo protagonista, sobre o seu passado, Vedações ergue-se a partir da matéria teatral, enclausurando-nos na energia graciosa da palavra.

Classificação: *** (bom)