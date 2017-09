Pub

Não é caso raro: os elementos dos The National passaram a estar dispersos noutras atividades musicais, até na sequência de cada um ter ido viver para o seu canto. O vocalista e autor das letras, Matt Berninger, juntou-se ao compositor e multi-instrumentista Brent Knopf (dos grupos Menomena e Ramona Falls) e criou o duo EL VY. O guitarrista Bryce Dressner dedica-se igualmente à música contemporânea, seja como compositor ou músico (nos Clogs), seja como diretor de festivais, ou ainda a escrever peças para bandas sonoras (The Revenant ou Transpecos, nesta última com o irmão Aaron). Os irmãos Devendorf têm o trio LNZNDRF com o trombonista dos Beirut, Ben Lanz, e um deles, o baterista Bryan, faz parte dos Pfarmers. "Estamos todos a divertir-nos e a explorar sons. Em síntese, e o que é o mais importante, é que cada um de nós trouxe sons inspiradores e refrescantes para este disco, para o projeto principal", diz-nos Scott.

Não se espere uma revolução, mas há uma camada sonora extra a meio das guitarras e da bateria, graças à eletrónica. Se Scott Devendorf nos fala de esperança e de humor, Matt Berninger explicou ao Independent que atravessa Sleep well beast o tema das relações a chegar ao epílogo. "Estou casado e feliz, mas o casamento é duro e eu e a minha mulher escrevemos letras em conjunto sobre os nossos próprios conflitos. Não é fácil, mas está a salvar a nossa relação", disse. Exemplo de um tema sobre o fim da linha, Guilty Party: "I say your name/I say I"m sorry/I know it"s not working" (algo como "Chamo-te pelo nome/E digo desculpa/Eu sei que não está a funcionar") e mais à frente: "No guilty party/We just got nothing/Nothing left to say" ("Sem culpados/Apenas já não temos nada/Nada mais para dizer"). Com uma sonoridade mais rica e complexa do que no passado, com temas capazes de interpelar o mais empedernido ouvinte, mas sem maneirismos, os The National assinam uma dúzia de canções como só eles o poderiam fazer.



