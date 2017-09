Pub

Pode soar a paradoxo a ideia de um escritor precisar de recorrer à caricatura para que as suas personagens se aproximem mais da verosimilhança. Contas feitas, são múltiplos os exemplos que desmentem este juízo prévio - e o livro de Maria João Lehning (o terceiro, após um interregno de 14 anos) vem precisamente colocar--se entre aqueles que desconsideram, e bem, esta aparente contradição. Sabemos das inúmeras ocasiões em que, por motivos múltiplos, dificilmente enumeráveis aqui, a realidade e a ficção ganham territórios comuns, parecem fundir-se sem carimbos nem rótulos, às ordens do superior interesse e da eficácia de uma narrativa. A autora sabe, por experiência própria, que o terreno da emigração portuguesa, tantas vezes obrigada a viver a meio caminho entre as raízes e o dia-a-dia, separados por língua, hábitos, ideias e feitios, é de uma extrema abundância como viveiro de situações carregadas de humor. Por isso mesmo, não faltam a esta história uma clássica porteira, uns quantos biscateiros, uma série de distintos e episódicos regressos à casa mãe (ou seja, a Portugal).

De uma base de escrita leve, não leviana e felizmente distante da literatura light, Maria João Lehning traça um retrato contagiante de uma vivência que, na maioria dos casos, desconhecemos, tal é a tendência dominante para olharmos de forma numérica e massificada aqueles que daqui partiram em busca de oportunidades e desafios que por cá lhes foram negados até a ponto de porem em causa a respetiva sobrevivência. Com uma vantagem: não nos ficamos pelo "boneco" mais tradicional, o dos que ocupam as gavetas mais baixas da pirâmide social nos países de destino. Pelo contrário, damos de caras com dois primos, Sãozinha (que perde o "til" a partir do momento em que se fixa em Paris) e Emílio, filhos da alta burguesia de Cascais, que optam por abandonar Portugal para poderem deixar para trás sufocos e espartilhos próprios de uma condição que é feroz a ditar códigos de comportamento e que seleciona as relações em função de nomes de família e volumes de conta bancária. Nesse aspeto, a distância abre novas perspetivas a quem não tem de prestar contas todos os dias. Talvez por isso, esses dois primos convivam com porteiras e tarefeiros de uma forma que seria impossível, caso tivessem permanecido em lusas terras.

Claro que tudo isto serve de pano de fundo aos percursos sentimentais de Sãozinha, previamente munida de dois casamentos infelizes e asfixiantes, e de Emílio, que se mostra desgastado pela mudança de companhias. Mas se há casos em que a "paisagem" se sobrepõe ao primeiro plano, este é um dos melhores, com um prédio parisiense em que se juntam um russo, uma japonesa, um árabe pintor, um trio de músicos cabo-verdianos, uma família francesa chefiada por um banqueiro e que engloba crianças "impossíveis de aturar" e uma delegação lusa, rica em acontecimentos e celebrações. No fundo, um prédio que vale por um mundo, tanto mais que as barreiras da língua são derrubadas pela supremacia da boa vontade e, no limite, de uma variante muito especial do espírito solidário. Nada é tratado com um olhar académico ou normativo; ao invés, é da simplicidade dos episódios que a escritora retira a sedução maior daquilo que nos quer dizer e que, de resto, evita cuidadosamente qualquer tentativa de chegar à "mensagem". Não precisa dela para nos levar a respirar outros ares com caras com que, se calhar, nos cruzamos todos os dias. E depois é sempre uma viagem a Paris - mais barata, mas não menos compensadora.