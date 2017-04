Pub

Ladrões com muito estilo, Zach Braff

Três amigos de longa data juntam-se numa missão imprópria para idades avançadas: decidem assaltar um banco. Enganados por esse mesmo banco, desprovidos de pensões e com contas para pagar, o improvável gangue entra em ação - não com muita agilidade, entenda-se - através das estimadas interpretações de Michael Caine, Morgan Freeman e Alan Arkin.

Baseado no filme de 1979, A Quadrilha do Reumático, de Martin Brest, a grande astúcia da nova versão de Zach Braff reside nada mais nada menos que no elenco. É verdade que o argumento de Theodore Melfi (responsável por Um Santo Vizinho, que nos deu Bill Murray na sua essência) tem a economia justa para este tipo de comédias ligeiras, mas é sobretudo a nobreza intrínseca de Caine, o carisma, aqui adocicado, de Freeman e o azedume de Arkin, que faz com que este pequeno filme mereça ser visto.

Classificação: *** (bom)