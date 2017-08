Pub

"Stop Making Sense", de Jonathan Demme

Foi em 1983, durante um concerto da digressão Speaking in Tongues dos Talking Heads, que Jonathan Demme viu cinema acontecer nas entrelinhas de uma performance. Encontrou nela uma força dramática e narrativa pouco frequente na natureza dos concertos.

Ora Stop Making Sense (1984), filme-concerto que definiu um diálogo singularíssimo entre sons e imagens, nasceu dessa intuição do realizador, a que se juntou o entusiasmo da banda, na figura carismática do vocalista David Byrne.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Este será um dos mais fascinantes trabalhos na história do género, com a energia de Byrne (sobretudo ele) e das restantes "personagens" a contaminar a lente justa de Demme, sempre firme no ângulo e no acompanhamento da narrativa musical. Ao longo de hora e meia, a magia acontece. Uma magia de cinema, que pode agora ser revisitada na expressão forte do grande ecrã.

Classificação: ***** (excecional)