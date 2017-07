Pub

Polina - Angelin Preljlocaj, Valérie Muller

Angelin Preljlocaj é um dos nomes maiores da dança atual . Valérie Muller, a sua companheira é uma realizador sem muitos créditos firmados. Os dois pegam numa novela gráfica e dão-lhe leveza. Um filme em bicos de pés e com coreografias (do próprio Preljocaj) pensadas para cinema. Só isso faz a diferença e ajuda a que Polina não seja uma mera ilustração no percurso de uma bailarina. A câmara está efetivamente do lado da dança.

Dos primeiros paços no ballet até a uma carreira como coreógrafa na dança moderna, esta Polina é também uma jovem que se torna mulher. O argumento, sem precisar de muitos diálogos, é expedito e sempre com uma fluidez que hoje é rara.

Juliette Binoche, também com experiência na dança moderna, tem um pequeno mas muito gratificante papel como coreógrafa exigente. Pena o distribuidor nacional não ter apostado no título original: Danser sa Vie...

classificação: ***