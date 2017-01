Pub

Benditos sejam os pequenos festivais de cinema. A KINO, que por estes dias mostrou em Lisboa (seguindo para o Porto e Coimbra) produções recentes de expressão alemã, vem reiterar a importância de se complementar, com justa frequência, a paisagem das estreias comerciais. Muito do que aqui se exibe vem sob o selo de "oportunidade única", ou então chega às salas quase um ano mais tarde... Por isso mesmo, é em boa hora que enaltecemos as exceções. Sobre o escritor austríaco que nos deu Carta de Uma Desconhecida (com uma magnífica adaptação ao cinema por Max Ophüls, de 1948) vai chegar-nos um olhar sobre alguns momentos do seu exílio, no fim da vida, que culminou com o suicídio. Stefan Zweig - Adeus Europa, assim se intitula, da alemã Maria Schrader (n. 1965), com estreia marcada já para fevereiro, é um daqueles objetos que devolvem a confiança nos chamados biopics.



Hoje em dia, a saírem dos estúdios americanos como pãezinhos quentes, a maior parte dos filmes respeitantes a esse género tornaram-se primários, muito devido à obstinação de se colocarem as personagens diante dos factos da sua vida, em vez do reverso. O Zweig de Maria Schrader é, por sua vez, o exemplo de que os factos da vida andam par a par com a personagem, são por ela arrastados, não tomando protagonismo por si. O semblante de um homem pode comandar um filme inteiro, e isso é assegurado por Josef Hader, o comediante austríaco que capitaneia a melancolia de Zweig, como um navio prestes a afundar.



"Estou com o fígado negro.", diz o escritor um par de vezes. A expressão fica a martelar-nos na cabeça porque, não sendo apenas um detalhe, marca o discreto compasso psicológico do filme. Quer dizer, ele está ainda mais deprimido naquela ou na outra situação. É uma dor assinalada, de forma subtil, como seria na sua escrita.