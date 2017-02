Pub

O dirigente russo partiu de Zurique no dia 9 de abril e durante oito dias preparou a revolução. A historiadora seguiu os seus passos

"Lenine gostava muito de música, de gatos e de crianças, mas o Lenine que procuro não é tão simpático. Quero encontrar o homem devorador e impiedoso." É assim que a historiadora Catherine Merridale anuncia o seu propósito de biografar o dirigente russo. Só que não o quer fazer de forma neutra, nem deseja enfiar-se em arquivos poeirentos, ler livros de académicos com visões retorcidas da realidade, ou recolher testemunhos de cidadãos, como já fez para os seus livros anteriores. Então, imagina-se a recriar o Lenine que, nervoso, acompanha no exílio em Zurique sofregamente as notícias da queda do czar e do fim do regime que o mantém fora do seu país. Tal como Lenine, Merridale decide repetir a viagem que o leva da cidade suíça até Petrogrado (São Petersburgo) e decide usar este cenário para a investigação histórica que chega nesta semana às livrarias portuguesas.

Lenine no Comboio tem a particularidade de reunir numa única narrativa o que a historiadora conhece dos inúmeros relatos escritos sobre esta aventura política realizada em 1917, mas com o acrescento especial que é refazer essa parte biográfica com o relato da mesma viagem cem anos depois. Por isso, decide executar o mesmo trajeto e em igual espaço de tempo, o que torna tudo mais difícil, pois a viagem de Lenine foi feita em tempo recorde e de forma atabalhoada, a única possível que os seus "amigos alemães" conseguiram organizar apesar da desconfiança dos poderes inglês e francês sobre facilitarem o regresso do exilado à Rússia.

Não é a primeira vez que a viagem de Lenine serve de pano de fundo para falar dele. Edmund Wilson já o fizera em 1940 para debater o socialismo e, uma década depois, Alan Moorehead repetiu o pretexto para acusar Lenine de ter recebido ouro dos alemães. Nos anos 70, o comboio voltou a rolar numa peça de teatro de Michael Person. No entanto, Catherine Merridale opta por uma intervenção mais real, mete-se ela própria no comboio e refaz o trajeto como crê que deve ter acontecido segundo o que sabe da reconstituição dessa peregrinação entre Zurique e a Estação Finlândia.

Escolhe o mesmo dia de partida de Lenine, 9 de abril, e manterá o percurso que oito dias depois deixa para trás 3200 quilómetros de separação. O que vai acontecer à historiadora pouco tem a ver com o tempo do dirigente, a não ser em algumas paisagens e na confusão que lhe é exigida para cumprir as ligações entre vários comboios. Ao contrário de Lenine e da comitiva que o acompanhava, Merridale não tem um comboio especial para ela, portanto apanha os que ainda utilizam os mesmos carris de modo a repetir a viagem exata.

Antes de partir calcorreia Zurique e os locais onde Lenine ia: o bar do sumptuoso Hotel Baur au Lac, a biblioteca... Seis dias depois está na estação ferroviária de Haparanda, na Finlândia, o local que acha manter-se o mais parecido com o passado. Nessa estação existe uma placa que assinala a passagem de Lenine bem visível. O mesmo acontecera dois dias antes em Malmö, só que aí a jovem que a ouvira perguntar pela placa comemorativa da estada de Lenine no hotel percebeu que a historiadora queria antes ver a que assinalava a presença de John Lennon no mesmo edifício. Com a particularidade de a funcionária não fazer ideia de quem era o político!

Apesar de Catherine Merridale estar preocupada com o relato histórico da viagem de Lenine, não deixa de incluir uma ou outra observação sua, como a "peregrinação ao túmulo de Lenine" que fez durante o tempo da União Soviética. Ou de como foi observando a transformação do país após o fim do império e de como a memória do passado foi reavaliada.

A chegada a Petrogrado permite avançar um pouco sobre o efeito da chegada de Lenine à Rússia e desde logo ter alterado os paradigmas do discurso político que então se verificava. Afinal, o discurso de Lenine ao desembarcar do comboio deixa atónitos os milhares de ouvintes: "As palavras que proferiu eram chocantes e completamente novas. Estava a esforçar-se por convencê-los, isso era óbvio. Não regressava para se aliar a uma coligação nem esperava por belos discursos ou uma banda militar."

A reconstituição que se segue é a de populares que elevam Lenine acima das suas cabeças e o levam em braços até a um blindado. Foi dali que "projetou a voz e gritou a plenos pulmões". Do discurso, pouco se sabe porque não ficou registado, mas conhecem-se algumas palavras de ordem. Entre elas, "piratas capitalistas" ou "mentiras e ludíbrio". Das memórias que refletem sobre o efeito das primeiras proclamações de Lenine estava a do camarada Kamenev: "Nunca esquecerei aquele discurso veemente. Estou certo de que ninguém esperava uma intervenção assim."

A grande particularidade de Lenine no Comboio é a de misturar a experiência pessoal por via da reconstituição de uma viagem que mudou o mundo no século XX com uma recolha exaustiva de relatos dispersos, tanto de quem participou ou assistiu ao regresso de Lenine à Rússia, bem como da exposição de novos factos e, também, desmentindo outros vulgarizados.

Quando se pergunta à historiadora como foi este confronto com o verdadeiro Lenine, o que Catherine Merridale afirma resulta desse olhar com 3200 quilómetros: "Todos os Lenines são verdadeiros, porque era um ser humano e não uma construção geométrica perfeita. Um homem conduzido por ideias e bem diferente da geração atual de políticos. O verdadeiro Lenine sonhava 24 horas por dia sobre revolução, o que torna muito difícil entendê-lo em toda a dimensão."

