Um homem chamado Ove, Hannes Holm

A história do homem velho e rabugento, a quem a modernidade faz comichão, já não é nova. Mas o cinema está sempre pronto para despertar a simpatia por personagens difíceis... Foi essa a iluminação do sueco Hannes Holm, que adaptou o best-seller de Frederick Backman, e com ele alcançou o sucesso nacional e a nomeação ao Óscar.

Contudo, se o êxito de Um Homem Chamado Ove se justifica pelo conforto de uma narrativa que consegue o melhor de dois mundos - diversão e sentimento - a verdade é que deixa algo a desejar em termos de relevância para uma indicação à estatueta.

A saber, o filme começa e acaba na psicologia de Ove, um homem viúvo e odioso, cujas tentativas de suicídio só resultam em flashbacks da tragédia pessoal... Ainda que o seu mau-humor tenha uma energia interessante, esta desvitaliza-se com o excesso de apontamentos melancólicos.

Classificação: ** (Com interesse)