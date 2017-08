Pub

AS DONZELAS DE ROCHEFORT Jacques Demy

Apetece dizer que é o musical dos musicais. Pela cor. Pela energia. Pela abundância. Pelo encanto. Enfim, pela música de Michel Legrand, e as irmãs Catherine Deneuve e Françoise Dorléac (esta que tragicamente faleceu três meses depois da estreia). As Donzelas de Rochefort (1967) não só é a mais esplendorosa homenagem feita ao musical americano, com a presença especial de Gene Kelly e George Chakiris (intérprete de West Side Story), como a mais feliz expressão da procura do amor.

Aqui, a música não é um complemento dramático, mas a magia que faz girar a roda da felicidade, e que gera os diálogos. Cada sequência é uma coreografia de vida, e o olhar de Jacques Demy não tem limites: quis a perfeição. E teve.

Esta reposição, juntamente com Os Chapéus-de-chuva de Cherburgo (1964), é sem dúvida a grande notícia deste verão cinematográfico.

Classificação: *****