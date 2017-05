Pub

"A Cidade Perdida de Z", de James gray

A história verídica do explorador britânico Percy Fawcett (1867-1925), que dedicou boa parte da vida à demanda por uma cidade perdida na floresta amazónica, a que chamou "Z", parece lançar o mote da aventura.

Mas James Gray, na sua feliz imprevisibilidade, não segue por aí. Acompanhando o crescimento de uma obsessão - que em todo o caso se traduz melhor por uma febre romântica - o filme ganha o perfil da expedição íntima do seu protagonista.

Plano a plano, é trabalhada uma coerência visual (com a preciosa ajuda do diretor de fotografia, Darius Khondji), que suaviza as transições entre a paisagem da Amazónia e a civilização europeia. É como se um véu onírico unisse a realidade e a fantasia deste homem, as atribulações (sobretudo) familiares e o acalentado mistério. Gray faz-nos permanecer no último, porque essa é a virtude dos românticos.

Classificação: ***** (Muito bom)