Pub

Os They're Heading West serão os anfitriões do concerto e vão dividir o palco com o Real Combo Lisbonense ou Bruno Pernadas

Não são os três Reis Magos, mas ao pousarem para a fotografia assim, no dia em que os encontramos para conversar sobre o Sarau de Reis da Pataca Discos, a piada surge logo entre Benjamin, Sérgio Nascimento e João Paulo Feliciano. Estamos no 15A, em Xabregas, o estúdio da editora que, em 2010, lançou o seu primeiro álbum: Dá, da Márcia. Desde então, a família Pataca alargou, e outros, como a própria Márcia, já lá não estão.

É essa família que os They're Heading West, banda da Pataca e anfitriões do sarau, convidam amanhã às 22.00 para o palco do Teatro Ibérico, em Lisboa. À plateia dá-se a possibilidade de assistir a essa reunião de família cujos vários primos e irmãos - as bandas - passam a vida em casa uns dos outros. Veja-se - e estes são apenas alguns exemplos - Bruno Pernadas, que toca no seu projeto em nome próprio, no Real Combo Lisbonense e nos Julie & the Carjackers, ou os próprios They're Heading West, com Francisca Cortesão (que ainda toca com Bruno Pernadas e já cantou no Dá) e Mariana Ricardo, ambas de Minta & the Brook Trout.

No ano passado houve Sarau de Natal, ideia de João Paulo Feliciano, que dirige a editora e é membro do Real Combo Lisbonense. O Sarau de Reis de amanhã apareceu como "sequência lógica". A ideia é simples: "Celebrarmos com as pessoas o facto de podermos fazer aquilo que tanto gostamos de fazer e termos conseguido construir esta coisa que existe neste momento e que tem este espaço", diz João Paulo, sentado numa cadeira entre os muitos instrumentos que estão a postos para o ensaio. "Nós gostamos todos muito da música uns dos outros. É uma coisa que não sei se é assim tão comum nas editoras", acrescenta.

Benjamin, outrora Walter Benjamin também na música e sempre Luís Nunes na vida civil, conta que acontece muitas vezes, ali no 15A, alguém estar a gravar e, por exemplo, precisar de vozes. Então, conta, "convidamos as pessoas que sabem cantar na banda que está a ensaiar. Acho que isto é uma extensão da nossa vida. Nós vamos sair à noite juntos. Algumas amizades já existiam. Aliás, é também devido a essas amizades que a Pataca surge. É difícil dizer o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha." Riem-se. Sérgio Nascimento, baterista que já trabalhou com os Deolinda ou com Sérgio Godinho e fazia parte dos Humanos, chegou depois; entrou na editora quando se formaram os They're Heading West (THW), que integra com Mariana Ricardo, Francisca Cortesão e João Correia. Mas, diz João Paulo, "era óbvio: estava aqui. E a família alargou."

A família é composta pelos You Can't Win, Charlie Brown, o Real Combo Lisbonense, Bruno Pernadas, Benjamim, Julie & the Carjackers, Tape Junk, e Minta & The Brook Trout. É com eles que os THW vão dividir o palco. Essa é, aliás, desde o início, a lógica da banda, que não tem reportório próprio. Apareceram com o intuito de angariar dinheiro para as viagens aos Estados Unidos que acabariam por conseguir fazer em 2011 e 2014, e onde gravariam o disco homónimo, com canções de Samuel Úria, Ana Bacalhau ou JP Simões. Fizeram-no num estúdio que já fora igreja e pavilhão gimnodesportivo da pequena cidade de Anacortes, Washington.

"É uma banda de intérpretes, que toca o reportório disponível, ou por descobrir. Não é uma banda que escreve originais, tocam músicas que estão escritas ou que podem vir a ser escritas. Acho que temos falta disso na música portuguesa. Agora começa a haver mais. É como o Neil Young tocar uma versão do Bob Dylan...", lança Feliciano. "Mas com menos dinheiro" graceja Benjamin.

Os THW já convidaram toda a família Pataca exceto um dos membros: o Real Combo Lisbonense. Amanhã estreiam-se no Sarau de Reis, que chega numa altura em que já acabaram os jantares de Natal, as festas, e até "já trocaste os casacos nos saldos", brinca Sérgio. Está tudo pronto, por isso, para a música desta família.

"Tenho uma coisa no site da Pataca Discos, a propósito de as pessoas mandarem maquetes: "Não vale a pena enviar nada. A música da Pataca Discos nasce de dentro para fora." Quando um artista entra para a Pataca, já cá está", explica João Paulo Feliciano. Mas Benjamin explica que esta é "uma família bastante inclusiva". "Acho que isso se nota nos concertos. As coisas acabam sempre por se tornar familiares, mesmo que não o sejam à partida."