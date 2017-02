Pub

Rain convoca uma perspetiva de passado e de futuro, como aquela que aprendemos a construir na longa relação que mantemos com a coreógrafa belga e a sua companhia Rosas

Dez bailarinos e a partitura de Music for 18 Musicians, de Steve Reich, numa das coreografias mais icó-nicas de Anne Teresa De Keersmaeker e da sua companhia Rosas, retrabalhada 16 anos após a sua estreia - Rain. A cada revisitação de uma peça, e há várias no corpo do repertório da coreógrafa, há uma história que se repete de forma diferente, não apenas porque muitas vezes quem dança já não são aqueles que participaram na criação mas também porque regressar à peça é uma forma de reinvenção do que está feito e de questionamento de quem o faz. Um fugir ao conforto, resistir a um modelo, mesmo se - e sobretudo porque - quem lança a matriz tem o nome e o vocabulário coreográfico inscrito na história da dança contemporânea.

No princípio havia Real Time, peça criada com o coletivo teatral tg STAN, com uma vintena de bailarinos, atores e músicos em palco, e o desejo de "criar uma versão puramente coreográfica de uma peça originalmente concebida com texto" - sobre partitura de Reich, compositor que acompanha a coreógrafa desde o início, cruzando-se com Mahler ou Bartók ou Coltrane. A citação vem de A Choreographer"s Score, o livro em três volumes e respetivos dvd em que analisa minuciosamente o seu trabalho (e documenta o seu legado) em conversas com a musicóloga e performer Bojana Cvejiç e através de diversos materiais relacionados com cada criação. Ela prefere dançar a falar, já o disse várias vezes. Mas na memória ficará esse momento, no lançamento do livro no Jardim de Inverno do São Luiz, em que Anne Teresa interpretou, em movimentos e palavras, um excerto de Fase, obra seminal que revisitou connosco, no CCB, durante a bienal Artista na Cidade de que foi protagonista em 2012. "Uma coisa é ser entrevistada outra é, enquanto inter- preto o movimento, explicar o que estou a fazer. É como uma aula de cozinha, um comentário em tempo real", resume agora, ao telefone a partir de Bruxelas, onde está sediada a sua companhia. E ainda sobre essa experiência em Portugal: "O ano em que fui Artista na Cidade de Lisboa foi muito, muito especial. A primeira vez que nos apresentámos em Lisboa foi nos anos oitenta (com Rosas Danst Rosas, no Encontros Acarte da Fundação Gulbenkian, em 1987), houve uma relação muito consistente com o público português, há uma grande continuidade. E isso deixa-me feliz, porque há algo especial que se cria. As pessoas olham para as coisas de maneira diferente, olham para as peças com uma perspetiva de futuro mas também com uma perspetiva do passado."

Podíamos dizer o mesmo de peças com Rain, capazes de olhar o futuro no retrovisor, um pivô num corpo de trabalho em que as obras se desdobram e lançam questões umas às outras. Como o conto Rain, de Kirsty Gun, que ficou "em cima da mesa de trabalho" em Real Time mas não foi usado e encontrou o seu caminho para a peça que leva o seu nome. "O que eu gosto nesse texto é a descrição extremamente objetiva, precisa, quase clínica de como fazer reviver - Anne Teresa procura a palavra certa - , ressuscitar um corpo em caso de emergência, que ações efetuar, como proceder com, por exemplo, alguém afogado, como trazer essa pessoa de volta à vida. É uma descrição muito mecânica mas depois transforma-se em algo muito emotivo, na história de um sentimento de perda inevitável e na noção de que a única forma de lidar com ela é aceitá-la."Em Rain, ressoa um corpo inteiro de trabalho, no seu desejo e na sua maneira de fazer. "Fisicamente é uma peça muito intensa e exigente, pode-se muito facilmente chegar à exaustão. Mas é muito diferente da exaustão de Rosas danst Rosas, muito mais combativa. E mais sensual e jubilatória, acho. É realmente uma corrente de energia que dura todo esse tempo em que música e dança se encontram. E é na verdade uma peça de grupo em que dançar juntos, na verdadeira aceção do termo, é crucial, mas em que cada bailarino tem um papel individual."





Rain

Anne Teresa De Keersmaecker/Rosas

Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, LisboaDias 22 e 23, às 21.00

Bilhetes entre os 12,50 e os 30 euros