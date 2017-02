Pub

MOONLIGHT Barry Jenkins

Esta vai ser a genuína experiência afro-americana da temporada. Moonlight dá-nos um olhar íntimo, a três tempos, sobre um jovem negro na esteira da descoberta pessoal. Little, Chiron e Black são três nomes (Chiron é o verdadeiro) para esse mesmo rapaz, que cresce fisicamente, mas demora a libertar-se do medo profundo.

Conhecemo-lo primeiro com 10 anos, o rosto entregue ao conflito interior, de olhos expressivos e poucas palavras. O silêncio, gerido com prudência, à medida que a identidade sexual de Chiron emerge, e combinado com o gracioso registo musical, é, aliás, uma das forças deste filme candidato ao Óscar.

No cenário violento de um bairro de Miami, os contidos momentos de felicidade tomam aqui configuração de plenos oásis emocionais. Em jeito de crónica psicológica, Barry Jenkins equilibra muito bem lirismo e espessura dramática.

Classificação:***