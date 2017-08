A América "dumb & dumber" de Solondz

Pub

Wiener Dog- Vida de Cão, Todd Solondz

No começo da sua carreira, Todd Solondz prometia. O seu misantropismo às vezes acertava em cheio, como aconteceu no caso de Felicidade. Depois, com o passar do tempo, começou a abusar do seu métodos e os seus filmes ficaram repetitivos e com um cinismo enjoativo.

Em Wiener Dog parece que junta uma série de curtas, apenas apenas unificadas em torno do percurso de um cão, um salsicha que passa de dono para dono.

Ficamos a concluir que o humor de Solondz está cada vez mais doentio e a misantropia chega aos atores. O que ele faz a Ellen Burstyn, ao físico de Greta Gerwig e de Danny DeVito é de quem não gosta dos atores.

Seguirmos o faro deste cão é estarmos a ir para lado nenhum. Ou talvez para um recinto onde se aplaude o espetáculo dos perdedores. Não é nada bonito nem ético, apenas se suporta porque a sua câmara tem um tempo certo para criar momentos.



Classificação: 2 estrelas