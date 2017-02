Pub

"A Grande Muralha", Zhang Yimou

Evocando os tempos primitivos da Grande Muralha chinesa? Não exatamente. Como esclarece a legenda de abertura, trata-se de contar uma lenda em que ocidentais e orientais se aliam para combater uma avalancha de monstros gerados pelo impacto de um meteorito...

Inútil procurar as nuances da história: estamos perante um filme deliciosamente primitivo, apostado em celebrar o cinema como lugar de delirantes artifícios, fazendo lembrar os títulos mais exuberantes de Zhang Yimou, incluindo o emblemático O Segredo dos Punhais Voadores (2004).

Com um elenco liderado por Matt Damon e Tian Jing, esta é também uma aposta fulcral no desenvolvimento das relações entre Hollywood e a produção chinesa - para já, para a história, com o seu orçamento de 150 milhões de dólares, fica como o filme mais caro rodado na China.

Classificação: **** (Muito Bom)