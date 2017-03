Pub

Michael J. Knowles propõe um livro de leitura... rápida

Quer saber as razões pelas quais os americanos devem votar nos Democratas? Pois bem, Michael J. Knowles, um correspondente do site conservador Daily Wire, que se formou na Universidade de Yale, publicou um livro de 266 páginas... em branco.

É uma nova forma de gozar com os democratas que está a ter enorme sucesso nos Estados Unidos, pois o livro intitulado "Reasons To Vote For Democrats" é um sucesso de vendas no site Amazon.

"O que é maravilhoso neste livro é que você pode ir de uma ponta a outra do livro em apenas 15,20 segundos", disse Knowles, esta quinta-feira, no programa Fox & Friends da estação de televisão Fox News.