Pub

Os Óscares para os melhores do cinema são entregues esta noite. O apresentador Jimmy Kimmel é o anfitrião da cerimónia

E o Óscar vai para... Não é uma pergunta mas estas são as "respostas" que todos queremos saber esta noite e La La Land, com 14 nomeações, é o grande favorito da 89.ª cerimónia de entrega dos Óscares, com presença nas principais categorias artísticas - melhor filme, melhor realizador, melhor ator e melhor atriz em papéis principais.

Jimmy Kimmel apresenta, pela primeira vez, a cerimónia de entrega dos mais importantes prémios de Hollywood, numa noite em que muitas referências ao presidente Donald Trump são esperadas.

A cerimónia começa depois das 01.00 portuguesas. Mas antes, a passadeira vermelha e a oportunidade de recordar os nomeados.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.